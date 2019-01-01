جمهور بورتو يمنع الإدارة من ضم كوينتراو

لماذا رفض جمهور بورتو انضمام كوينتراو؟

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أجبر أولتراس نادي بورتو البرتغالي الإدارة على إيقاف المفاوضات مع فابيو كوينتراو، لاعب بنفيكا وسبورتنج لشبونة السابق، لخلافات سابقة مع اللاعب.

كويينتروا أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع ريو آفي وكان قريبًا من مزاملة بيبي مرة أخرى.

وقالت صحيفة "أو جوجو" البرتغالية إنّ أولتراس 95 الخاص ببورتو أصدر بيانًا رسميًا يرفض التعاقد مع كوينتروا.

وذكر البيان أنّ "هؤلاء الذين أهانوا النادي وبصقوا على الجمهور واحتفلوا بالأهداف بحركات لا أخلاقية سوف يظلوا مكروهين في النادي".

وتابع: "لا يهم إن كان يرتدي الأحمر أو الأخضر لكنّه لاعب أصر على إهانة الجمهور بطرق عنصرية وكذلك لاعبي الفريق ولن نسامحه أبدًا أو نقبل رؤيته بقميص النادي".

ويقترب لاعب ريال مدريد السابق من الانضمام إلى صفوف باوك اليوناني بعد تعثر المفاوضات مع بورتو.