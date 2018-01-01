جمهور برشلونة يطلب إزالة اسم فيجو من على بوابة النادي

رغم مرور 18 عامًا لا يزال فيجو عدو جمهور برشلونة الأول. تعرف على التفاصيل

أرسل عدد من جماهير نادي برشلونة خطابًا إلى إدارة الفريق الكتالوني تطالب بإزالة إسم لويس فيجو، لاعب البلوجرانا وريال مدريد السابق، من على أحد بوابات النادي.

فيجو كان قائد برشلونة قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في 2000.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية وجود لوجة معدنية على البوابة رقم 42 تحمل اسم فيجو كونه أحد قادة البلوجرانا التاريخيين. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأوضحت أنّ عدد كبير من الجمهور عبّر عن غضبه من استمرار هذه اللوحة حتى الآن وتقدموا بطلب رسمي إلى إدارة الفريق الكتالوني يرغبون في إزالتها.

ونشرت مجموعة "Crit Valent" عبر الحساب الرسمي على "تويتر" نص الخطاب المقدم منهم إلى الإدارة والذي جاء فيه: "لا ندري كيف حدث ذلك؟ مرت كل هذه الأعوام (18) مع العديد من المتقلبات وتغييرات في الإدارة ومع ذلك لا يزال هذا اللوح موجودًا".

Informo q @uncritvalent_of davant la info d' @EsportsSER q a la porta 42 dl Camp Nou es manté la placa d la Peña Barcelonista Luis Figo d Cedillo, el passat 3/12/2018 vam demanar la seva RETIRADA. @FCBPenyes la Conf Mundial d Penyes ha respòs q ho estudiaran #FigoForaDelCampNou pic.twitter.com/fmewrY3M0b — Un Crit Valent! (@uncritvalent_of) December 13, 2018

وكان فيجو رحل عن برشلونة منضمًا إلى ريال مدريد بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وفي أول مباراة له مرتديًا قميص الملكي أمام برشلونة في ملعب "كامب نو" ألقى عليه الجماهير رأس خنزير ولم يتوقفوا عن صافرات الاستهجان.