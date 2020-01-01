فان دي بيك أول صفقات كومان في برشلونة

برشلونة يتعاقد مع فان دي بيك من أياكس في حال أصبح كومان هو المدرب

يمكن أن يصبح دوني فان دي بيك أول تعزيز لفريق برشلونة للموسم المقبل مع وصول رونالد كومان إلى منصب المدير الفني للنادي الكتالوني.

وكان فان دي بيك قد ارتبط بريال مدريد ومانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وكانت التوقعات تشير إلى التحاقه بالفريق الملكي هذا الصيف.

ولكن التغيرات التي حدثت واحتمالية تولي رونالد كومان المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا منصب المدرب في برشلونة فتح احتمالًا جديدًا.

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وحسب الموندو ديبورتيفو فإنه نقلًا عن مصادر هولندية قد يكون دوني فان دي بيك أول صفقة يقوم بها برشلونة هذا الصيف في حال تعاقد مع كومان لتدريبه.

وسيدفع وجود فرينكي دي يونج في وسط ملعب برشلونة المدرب الهولندي إلى الجمع بين اللاعبين اللذين لعبا سويًا في وسط ملعب الطواحين.

ولعب فان دي بيك 5 مواسم مع أياكس أمستردام وشارك في 175 مباراة سجل فيها 41 هدفًا ومرر 33 تمريرة حاسمة في سجل مميز للغاية.

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يذكر أن فان دي بيك قد وصل إلى قمة التألق خلال موسم 2019 حين قاد أياكس أمستردام رفقة زملائه إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.