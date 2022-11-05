جمهور أتلتيكو ناسيونال يُهدد بقاء أوسبينا مع النصر

حارس المرمى الكولومبي يُقدم مستويات ممتازة في الدوري السعودي

فشل حامل اللقب، أتلتيكو ناسيونال، في التأهل لدور المجموعات في الدوري الكولومبي لتُصاب جماهيره الكبيرة بخيبة أمل كبرى، مما جعلها تطرح رأيها في كيفية إعادة الفريق سريعًا لمنصات التتويج.

الفريق الكولومبي العريق مقبل على المشاركة في كأس ليبيرتادوريس وترغب الجماهير في ضم بعض اللاعبين أصحاب الخبرة لرفع جودة الفريق الذي عاد لقيادته المدرب باولو أوتوري في تجربة رابعة.

رابطة عشاق النادي وجهت رسالة لإدارة النادي رشحت خلالها عدة أسماء وطالبت بالتعاقد مع 2-4 منهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز فرص الفريق في تقديم مسيرة جيدة في البطولة القارية، وقد جاء اسم ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر بين تلك الأسماء.

اللاعب الذي انضم للنصر هذا الموسم في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نابولي يُقدم مستويات مذهلة في دوري روشن السعودي، إذ خاض 7 مباريات حافظ على نظافة شباكه في 4 منها ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

.أوسبينا وخلال تصريحات أخيرة لصحيفة "فوتبول ريد" الكولومبية كشف عن مفاوضات حدثت خلال الصيف الماضي مع ريال مدريد، إذ قال عنها "كان هناك مفاوضات مع ريال مدريد لكن الأمر تطلب العديد من الأمور لتتم الصفقة، اتخذت قرار الانضمام للنصر في النهاية واستغلال تلك الفرصة التي أتيحت لي".

يُذكر أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة.