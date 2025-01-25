"أصبح عبئًا على جمهور النصر" .. إبراهيم العنقري يواصل هجومه الحاد على كريستيانو رونالدو

جدل كبير بسبب تشكيلة الأفضل في دوري روشن

واصل إبراهيم العنقري، إداري الهلال السابق، هجومه الشرس على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، مؤكدًا أنه لا يستحق التواجد في تشكيلة الأفضل بدوري روشن بعد مرور 16 جولة من المسابقة.

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وانتقد العنقري الاختيارات للتشكيلة خلال برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا: "هذه التقييمات تخضع لاعتبارات جماهيرية، بدليل أن لاعب بحجم نجولو كانتي وما يقدمه للاتحاد ليس موجودًا في قائمة أعلى 20 لاعبًا من حيث التقييم بالدوري السعودي، وكذلك سالم الدوسري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل العنقري للحديث عن كريستيانو، قائلًا: "رونالدو الآن عبء على جماهير النصر، ورغم ذلك يرتفع تقييمه بين المهاجمين. أعلم أنه هداف الدوري ولكن هذا الرقم خادع، لأنه سجل 9 أهداف من ركلات جزاء".

وأضاف: "الدون لديه 9 ركلات جزاء من أصل 12 هدفًا، والسؤال الأهم كم فرصة أهدرها رونالدو؟، مستواه اختلف كثيرًا ولو كان قبل 7 سنوات من الآن لما أهدر هذه الفرص، السرعات واستغلاله للمساحات أصبح صفر".

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واتفق معه الإعلامي السعودي عبد الله فلاتة، قائلًا: "كيف يتم استبعاد سالم الدوسري لحساب نوكودو، وكذلك الأمر بالنسبة للإسباني ناتشو، إنه يقدم مستويات رائعة هذا الموسم وغير موجود في قائمة الأفضل. كانتي أيضًا يقدم عطاءً كبيرًا وأفضل حاليًا من سافيتش الذي لا يقدم نفس مستواه في الموسم الماضي".