جمهور الاتحاد يحتفل بحضور الكلاسيكو .. لكن النصر ينفي وقانوني يصدم العميد

ملأ جمهور نادي الاتحاد السعودي، مواقع التواصل الاجتماعي، بالاحتفالات فرحًا بقرار تعليق منع حضورهم للكلاسيكو أمام النصر، لكن مسلي آل معمر؛ رئيس العالمي، أبطل فرحتهم.

الانضباط تمنع جمهور الاتحاد من حضور الكلاسيكو:

العميد يستضيف العالمي غدًا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل أيام، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا رسميًا بمنع جمهور الاتحاد من حضور المباراة، بداعي إلقاء علبتين بالملعب، في مواجهة الفيصلي، ضمن الجولة 18 من الدوري المحلي.

هذا القرار قوبل باعتراضات واسعة من إعلام الاتحاد وإعلام النصر كذلك، متهمين لجنة الانضباط بقتل متعة الكلاسيكو والإضرار بسمعة الكرة السعودية.

الفراج يؤكد تعليق القرار .. وآل معمر ينفي:

قبل قليل، أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن مركز التحكيم الرياضي السعودي، قرر تعليق قرار منع حضور جمهور الاتحاد للكلاسيكو، مؤكدًا أنه سيتم طرح 40 ألف تذكرة من قبل النادي الجداوي.

#وليد_الفراج: مركز التحكيم السعودي يعلق قرار لجنة الانضباط بمنع حضور الجماهير لنادي #الاتحاد وسيتم طرح 40 ألف تذكره لمباراة #الاتحاد_النصر .. مباراة حساسة للمتصدر كان قرار المنع صادمًا.. ألف مبروك لكل محبي الكرة السعودية



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/0KFZeneLDF — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 10, 2022

لكن وبعد احتفالات الجمهور بناءً على خبر الفراج، خرج رئيس النصر مؤكدًا أنه لم يتم إخطار ناديه بأي شيء عن تعليق القرار.

وكتب مسلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لمن يسأل: لم يصل إلينا أي شيء .. كذلك الاتحاد السعودي كما أفادونا .. ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية (مركز التحكيم) خطأً فادحًا كهذا .. خصوصًا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون".

لمن يسأل:

لم يصل إلينا أي شئ .. كذلك الإتحاد السعودي كما أفادونا ..



ولا أتوقع أن ترتكب جهة التقاضي النهائية ( مركز التحكيم) خطأ فادحا كهذا .. خصوصا أن رئيس المركز أستاذ جامعي معروف في القانون. — مسلي آل معمر (@musalli9) February 10, 2022

"مركز التحكيم لا يحق له إصدار هذا القرار"

وفي سياق متصل، صدم الخبير القانوني أحمد الأمير، الجمهور، بتأكيده أن مركز التحكيم لا يختص في قضايا منع الحضور الجماهيري للمباريات، مؤكدًا أن ما يحدث مخالفة واضحة للنظام الأساسي.

وكتب الأمير، عبر حسابه على "تويتر": "للتوضيح، مركز التحكيم الرياضي لا ينظر في قرارات لعب المباريات بدون جمهور لأنها تخرج عن اختصاصه المنصوص عليه في النظام الأساسي".

وأضاف: "محاولة استئناف قرار غير قابل للاستئناف ويخرج عن تخصص مركز التحكيم الرياضي يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للنظام الأساسي للاتحاد".

ونشر الأمير نسخة من لائحة اختصاصات مركز التحكيم، والتي جاء بها: "يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم الرياضي السعودي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بما يلي: معاقبة نادٍ وفرض الالتزام بلعب مباراة أو تنظيم فعالية بدون جمهور كليًا أو جزئيًا أو على أرض محايدة".

#للتوضيح



- مركز التحكيم الرياضي لا ينظر في قرارات لعب المباريات بدون جمهور لانها تخرج عن اختصاصه المنصوص عليه في النظام الاساسي @saudiFF



- محاولة استئناف قرار غير قابل للاستئناف ويخرج عن تخصص مركز التحكيم الرياضي يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للنظام الاساسي للاتحاد pic.twitter.com/lzQKPPgFbb — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 10, 2022

ما هو موقف الاتحاد والنصر في جدول الترتيب؟

قبل الكلاسيكو، يتصدر العميد جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، وله مباراة مؤجلة.

أما العالمي فيأتي بالمركز الثالث برصيد 38 نقطة، أي يبتعد بفارق ست نقاط عن الصدارة.

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