جمهور اتحاد جدة يسيطر على تذاكر الكلاسيكو أمام الهلال

تم فتح باب بيع التذاكر منذ الأمس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقبل جمهور ناديي الهلال واتحاد جدة على شراء تذاكر لقاء الكلاسيكو، والتي تم طرحها بداية من الأمس.

المباراة من المقرر أن تقام على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في 21 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ورصد موقع "مكاني" الذي طرحت عليه التذاكر، أعداد الجماهير التي قامت بشراء التذاكر حتى الآن، والتي تفوق بها جمهور العميد بمراحل على الزعيم.

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وتم بيع حتى هذه اللحظة 33391 تذكرة للاتحاد، مقابل 17347 للموج الأزرق.

وتبلغ قيمة التذاكر 30 ريال للدرجة الموحدة، و300 للفضية، و500 ريال للذهبية.

يذكر أن الزعيم يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، بينما يأتي العميد في المركز الـ15 بـ15 نقطة.