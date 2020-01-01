جمهور أتلتيكو مدريد سبب انفجار فينسيوس مع ريال مدريد!

نقطة أثرت كثيرًا في موسم البرازيلي..

حوّل فينسيوس السخرية منه من قبل جماهير أتلتيكو مدريد إلى حافز جعله أحد أهم نجوم هذا الموسم في ريال مدريد، في لقطة تُبرز قدرته عقليته الاستثنائية وتُبشِّر بمستقبل كبير له في سانتياجو برنابيو.

صحيفة "ديفينسا سنترال" كشفت في تقرير لها أن جمهور الروخيبلانكوس أطلق على البرازيلي لقب Ficticius ما يعني الشفاف أو من وحي الخيال، وحوّله فينسيوس إلى حافز بدلًا من أن يحطمه.

لم يعي في بداية الأمر فينسيوس معنى الكلمة، لكن بعدما شرح له بعض زملائه قرر أن يأخذ اللقب كدافع لإسكات أفواه المنتقدين والخصوم.

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وبحسب الصحيفة فإن زملاء فينسيوس يذكرونه باللقب بين الحين والآخر على سبيل المزاح في غرف خلع الملابس، وكان لذلك أثر كبير، إذ حفزه بصورة إضافية لتجاوزه والتغلب عليه، وبالفعل كان له مراده.

الآن يُشارك فينسيوس البالغ من العمر 20 عامًا في كل مباريات النادي الملكي، ويعتبر لاعبًا هامًا ومحوريًا في خطة المدرب زين الدين زيدان.

في الوقت نفسه فإن بعد ما قدمه في الآونة الأخيرة ازداد تمسك إدارة فلورنتينو بيريز له، فيُنظر إليه على أنه مستقبل ريال مدريد ولن يتم مبادلته مع أي اسم في العالم.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد وافق مبدئيًا الصيف الماضي على استبدال نجمه نيمار بفينسيوس، لكن إدارة الملكي حينها رفضت الأمر شكلًا وموضوعًا.

