جُملة مُعلق لا تُنسى (3) | "يا ربااااااه .. للزعيم كلمة وأي كلمة، عادوا بالرؤوس لأغلى الكؤوس"

حلقة جديدة من سلسلة جُمل معلق لا تُنسى

يواصل جول النسخة العربية تقديم حلقات سلسلة "جمل معلق لا تُنسى" والتي تتعلق بجُمل لا تُنسى لمعلقي مباريات كرة القدم، وصف ظل راسخًا للحظات سعيدة أو حزينة، حديث عن نادٍ أو لاعب أو حدث ما .. كلمات خالدة في عقل المشجعين والعشاق لا يمحوها الزمن.

حلقتنا الثالثة خاصة بالمعلق الإماراتي فارس عوض والذي وصف بشكل جنوني الهدف التاريخي لمحمد جحفلي خلال مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2015.

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النصر كان قد تُوج بلقب الدوري السعودي موسم 2014-2015 ودخل النهائي أملًا في تحقيق الثنائية، فيما كان الهلال يطمح لإنقاذ موسمه وتعويض عشاقه عن خسارة الدوري.

العالمي تقدم بهدف محمد السهلاوي عند الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول وكان على بُعد ثوانٍ قليلة من الفوز والتتويج بالكأس، لكن تمريرة عرضية من محمد الشلهوب وصلت لتياجو نيفيز الذي سدد الكرة برأسه لعمق منطقة الجزاء لتجد المدافع جحفلي يُدخلها للمرمى عند الدقيقة الـ119 أوقفت أفراح النصراوية.

فارس عوض أبدع في وصف الهدف وساهم بكلماته في جعله تاريخيًا للزعيم، إذ قال "يا ربااااااااااااااااه، من قال أنهم استسلموا في هذا النهائي، للزعيم كلمة وأي كلمة، للهلال موقف وأي موقف".

تابع "لم تنته بعد .. عادوا بالرؤوس .. عادوا لأغلى الكؤوس .. عادوا ليعوضوا الدوري .. عادوا ليعوضوا الديربي .. عادوا في وقت لا يعود به إلا الكبار، عادوا بشخصيتهم وكبريائهم".

الهلال لعب نهائي كاس الملك مرتين في

ملعب الجوهرة 🏟



فاز فيهم 🏆🏆



الاول 2015 امام النصر نهائي جحفلي الشهير



الثاني 2017 امام الاهلي 3 – 2



اهداف الهلال في المباراتين pic.twitter.com/XXtnSHWNzs — بندر الوقيت (@ban_hfc) May 16, 2022

لجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمها الزعيم لصالحه بنتيجة 7-6 ليُتوج باللقب، وقد أطلقت جماهير الهلال لفظ "جحفلة" على المباراة نسبة لمدافع الفريق، وبدأ يُستخدم هذا الوصف بعد ذلك للحديث عن الأهداف القاتلة والمتأخرة في كرة القدم السعودية.

وتُحيي جماهير الهلال في الخامس من يونيو كل عام ذكرى "الجحفلة" وذلك الفوز الدرامي على عدوهم اللدود، وقد أطلقوا في يونيو الماضي هاشتاج "الذكرى السنوية السادسة للجحفلة" ونشر ضمنه ما يزيد عن 10 آلاف تغريدة.