جماهير نابولي تدعم كوليبالي قبل مواجهة بولونيا
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
قام عددًا من جماهير نادي نابولي الإيطالي، بتوزيع صوراً للمدافع السنغالي كاليديو كوليبالي، لاعب الفريق، قبل بداية مباراة نابولي ضد بولونيا.
ويستضيف ملعب سان باولو، معقل البارتينوبي، بولونيا في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول من الدوري الإيطالي.
ويساند جمهور نابولي، مدافعه السنغالي، بتوزيع ورفع صورته في مدرجات الملعب قبل بداية المباراة، مع وسم "جميعنا كوليبالي".
.@SofianeHanni لاعب نادي @spartak_hc ونجم @LesVerts يتحدث لجول عن منتخب بلاده وطموحاته خلال العام القادم بعد تواجده ضمن قائمة #جول25 🦊❄️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018
وشهدت مباراة إنتر ونابولي، بالجولة السابقة، هتافات عنصرية من جماهير النيراتزوري، كما تلقى بطاقة حمراء في المباراة بالدقائق الأخيرة.
وكان الاتحاد الإيطالي قد أوقف جماهير إنتر من حضور المباريات على أرضية ملعب جوسيبي مياتزا، لمباراتين، وكذلك كوليبالي وزميله إينسيني.من رونالدو إلى صلاح - أبرز المساندين لكوليبالي ضد العنصرية
وطالب أمس، الظهير الأيسر الجزائري، فوزي غلام، مساندة مدافع الفريق الغائب عن مباراة اليوم.