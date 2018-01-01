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الدوري الإنجليزي الممتاز

جماهير ليفربول تطالب بعدم إقالة مورينيو!

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هتاف موحد من جماهير أنفليد

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

فشل مانشستر يونايتد في إيقاف سلسلة نتائج ليفربول الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالسقوط في ملعب أنفليد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الرغم من نهاية الشوط الأول من اللقاء، إلا أن البديل، السويسري شيردان شاكيري، نجح في تسجيل هدفين وضمان الثلاث نقاط لفريقه.

وأصبح الشياطين الحمر على بعد 11 نقطة، من المركز الرابع، بعد فوز تشيلسي وخسارة أرسنال اليوم.

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ويعاني مورينيو الموسم الحالي مع الشياطين الحمر، محلياً وأوروبياً، بالابتعاد عن المنافسة وضعف الأداء، الأمر الذي يشير له البعض بلعنة الموسم الثالث مع السبيشال وان.

وهتفت جماهير ليفربول قبل نهاية اللقاء، للمدير الفني البرتغالي: "لا لإقالة مورينيو".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينتظر غداً معرفة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفشل يونايتد الأسبوع الحالي في تحقيق أي فوز عقب الفوز الكبير على فولهام برباعية مقابل هدف، ليسقط أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، منعت الفريق من خطف صدارة مجموعة دوري الأبطال واستغلال سقوط يوفنتوس.

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