جماهير ريال مدريد تتمرد بسبب أسعار العودة ضد باريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حالة غضب كبيرة بين صفوف جماهير ريال مدريد بسبب أسعار مواجهة الإياب في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن حالة الغضب تتصاعد سريعًا بالرغم من أن التذاكر لم تطرح للبيع بعد.

بالرغم من ذلك كان ريال مدريد قد أعلن عن أسعار التذاكر بشكل رسمي، وهو ما بدأ حالة الغضب بين الجماهير.

وتتراوح أسعار تذاكر المواجهة التي تقام بعد أسابيع بين الـ 70 والـ 410 يورو، وهو أعلى من القيمة المعتادة لتلك المباريات.

ويحل ريال مدريد ضيفًَا على باريس سان جيرمان في ملعبه بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ريال مدريد المباراة بعد التعادل المحبط ضد فياريال في الدوري الإسباني بالجولة الـ 24 من عمر البطولة.

جدير بالذكر أن تلك هي المواجهة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد ريال مدريد منذ رحيله عن برشلونة في الصيف الماضي.