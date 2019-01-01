جماهير برشلونة تعلن موقفها من عودة نيمار

استفتاء جماهيري يوضح موقف جماهير نادي برشلونة من عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف استفتاء جماهيري عن موقف جماهير نادي برشلونة من عودة لاعبهم السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.

جاء هذا بحسب ما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التي كانت قد أجرت ذلك الاستفتاء على مدار الأيام الماضية، والذي أوضح رفض الجماهير لفكرة عودة اللاعب البرازيلي.

💢 نيمار يزور معسكر المنتخب البرازيلي من أجل تحفيز لاعبي السيليساو قبل مواجهة منتخب بيرو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇧🇷



(📸: IG/neymarjr) pic.twitter.com/K08BRzBhTJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ يونيو ٢٠١٩

وكانت نسبة الجماهير الرافضة لعودة نيمار لصفوف برشلونة في الموسم المقبل 71.2% من إجمالي المصوتين، بينما جاءت النسبة المتبقية موافقة على عودته.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 متوجهًا لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، وكانت تلك هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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وكشفت الصحيفة عبر استفتاء آخر عن رغبة الجماهير في إتمام التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس حيث تصدر أولوياتهم ضمن عدة نجوم بنسبة 48% من الأصوات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان و ربطته بالعودة لبرشلونة.