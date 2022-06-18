"جماهير الهلال والاتحاد أكبر من النصر والأهلي"
نشر الإعلامي السعودي وليد فراج تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" عن أكثر الفرق شعبية في المملكة العربية.
التغريدة المذكورة أثارت الجدل بين الأوساط الجماهيرية خاصة وأنّها أكدت تفوق الهلال والاتحاد مقارنة بالنصر والأهلي.
وأوضح الفراج في تغريدة عن التوزيع الجغرافي لجماهير الأندية السعودية، تفوق الهلال في المنطقة الشرقية يليه النصر ثم الاتحاد، وهو الترتيب ذاته في وسط المملكة.
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أما المنطقة الجنوبية فتميل إلى الاتحاد ثم الهلال يليه الأهلي، أما غربًا فيتفوق الاتحاد ثم الأهلي والهلال في المركز الثالث.
التغريدة أثارت العديد من الجدل بين الجماهير الذي رأى أنّ شعبية النصر والأهلي لا تقل عن الهلال والاتحاد رغم أنّ المنافسة في الدوري السعودي خلال الموسم الجاري مقتصرة على الزعيم والنمور.
ويتساوى الهلال والاتحاد في النقاط قبل جولتين من نهاية الدوري السعودي، لكن الزعيم في الصدارة بسبب المواجهات المباشرة.
ويحتاج الهلال للفوز على الفتح والفيصلي لحصد اللقب الذي تصدره الاتحاد أغلب الفترات.
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