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جماهير المغرب توجه رسالة إلى مصر خلال لقاء ناميبيا

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الجماهير المغربية تشكل مصر
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجهت الجماهير المغربية المتواجدة في ملعب السلام، رسالة إلى مصر، وذلك خلال مباراة أسود الأطلس أمام ناميبيا بكأس أمم إفريقيا 2019.

المنتخب المغربي يواجه ناميبيا، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ورصدت العدسات رسالة شكر من الجماهير المغربية إلى أهل مصر، حيث جاء كالآتي "شكرًا لأهل مصر على حسن الضيافة".

يأتي ذلك في ظل العلاقة الرائئعة التي تجمع بين الجمهورين المصري والمغربي عبر التاريخ.

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ويقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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