جماهير السعودية تهاجم ميسي بسبب 25 مليون إسترليني

لماذا هاجم جمهور السعودية ميسى؟

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لهجوم كبير وصفارات استهجان من جانب مشجعي المنتخب السعودي، في مباراة اليوم في بطولة كأس العالم ضد الأرجنتين، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين لهدف.

ميسي وقع على صفقة ضخمة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا للترويج للسعودية في وقت سابق من هذا العام.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك، أن ميسي وقع عقدًا مربحًا بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني سنويًا للترويج للسعودية في شهر مايو الماضي.

وتسأل التقرير المنشور في الصحيفة عن كيف يمكن أن يجد ميسي نفسه في قلب معركة من أجل كأس العالم 2030 بين موطنه الأرجنتين والمملكة العربية السعودية، في ظل تفكير الدولة العربية في تنظيم المونديال.

ومع انطلاق بطولة كأس العالم الحالية في قطر وإقامة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تم فتح باب الترشح لنسخة 2030 في يونيو من هذا العام.

ويوجد حاليًا عرض واحد مؤكد من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، ولكن من المتوقع الإعلان عن عرضين متنافسين في المستقبل القريب.

ومن بين هذه المبادرات مبادرة أمريكية جنوبية مشتركة بين الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي، في حين أن العرض الآخر يضم المملكة العربية السعودية ومصر واليونان.

ويرجع استخدام دول متعددة إلى حقيقة أن كأس العالم ستصبح بطولة تضم 48 فريقًا اعتبارًا من النسخة المقبلة في عام 2026، مع اتخاذ قرار بشأن من سيستضيف نسخة 2030 المقرر إجراؤها في عام 2024.