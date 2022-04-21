"جماهير الاتحاد تعطي انطباعًا أن حمدالله جاء من تل أبيب"

انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، جماهير نادي الاتحاد، بسبب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم العميد، وما يقوم به من تلاوة القرآن الكريم ويقيم الصلاة.

حمد الله يستغل رمضان للعبادة

نشر حمد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" فيديو منذ أيام وهو يرتل آيات من سورة الكهف، وهو الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب جماهير الاتحاد.

ودائمًا ما يقوم حمد الله بنشر صورًا له وهو يقوم بقراءة القرآن ويُصلي، ليؤكد حرصه على العبادة في شهر رمضان.

جماهير الاتحاد تعطي انطباعًا بأن حمد الله جاء من تل أبيب

أبو هداية نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يهاجم فيها جماهير الاتحاد، بسبب تداول ما يفعله حمد الله من قراءة قرآن وصلاة.

وجاء نص تغريدة أبو هداية كالآتي: "السلام عليكم، حبايبنا الاتحادية اللي مغردين عن حمد الله مرة يصلي ومرة يقرأ القرآن، تروه مسلم عربي ويفعل ما يفعله المسلمون في كل مكان".

واختتم أبو هداية تصريحاته قائلًا: "ليه تعطون خلق الله انطباع، أنه جاء للنصر من تل أبيب، وانتو تعاقدتوا معه من المدينة، عيب".

🔴 السلام عليكم ..✋

حبايبنا الإتحادية إللي مغردين عن حمدالله مرة يصلي ومرة يقرأ القرآن .. تروه مسلم عربي ويفعل ما يفعله المسلمون في كل مكان 🌴

ليه تعطون خلق الله إنطباع ، إنه جاء للنصر من تل أبيب .. وانتو تعاقدتوا معه من المدينة ... عيب‼️#أركدوا — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) April 21, 2022

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