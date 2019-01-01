جماهير الأهلي تدفع حسين عبدالغني للاعتزال

عبدالغني يفكر جدياً في اعتزال كرة القدم

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الأهلي السعودي أن الظهير الأيسر المخضرم وقائد الفريق حسين عبدالغني يدرس قرار الاعتزال.

وبحسب صحيفة "الرياض" فأن عبدالغني يفكر جدياً في اعتزال كرة القدم، والابتعاد عن الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

الأهلي كان قد بدأ الموسم بالخروج من دور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه نادي الهلال، وتعرض عبدالغني لهجوم كبير من الجماهير حينها بسبب بعض الأخطاء.

وأضافت التقارير أن تفكير عبدالغني في الاعتزال بسبب المطالبات الجماهيرية بعد خروج الفريق من المشوار الآسيوي، وتعثره بالتعادل أمام العدالة في أولى جولات مسابقة الدوري السعودي.

وعلى الصعيد المحلي كان الفريق قد تعادل أمام نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، ليزداد غضب الجماهير.

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يُذكر أن حسين عبدالغني قد عاد للنادي الأهلي الموسم الماضي بعد تجربة في نادي أحد السعودي، رغم وصوله إلى عامه الـ42.