جماهير إيبار تصفق لدي يونج خلال مواجهة برشلونة

جماهير نادي إيبار تصفق للنجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس السابق وبرشلونة الحالي خلال مواجهة الفريقين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نال النجم الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط ملعب برشلونة الحالي وأياكس السابق إعجاب جماهير إيبار في مواجهة الفريقين اليوم بالدوري الإسباني.

جاء هذا عقب أن قدم اللاعب مباراة طيبة للغاية أظهر خلالها مستويات رائعة في التحكم بالكرة والتمرير وسرعة الاستجابة وقطع كرات نجوم الخصم.

وبدأت الجماهير التصفيق للنجم الشاب عندما قرر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة تغييره خلال الشوط الثاني من اللقاء.

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وكان فالفيردي قد قرر أن ينهي مشاركة دي يونج في مباراة ظهر اليوم بين إيبار وبرشلونة في الدقيقة الـ ٧٩ من عمر المباراة وأشرك الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وحقق برشلونة الفوز في مباراة اليوم بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب إيبار ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت حتى يخوض ريال مدريد مواجهته أمام مايوركا مساء اليوم.

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد انضم لبرشلونة بنهاية الموسم الماضي قادمًأ من صفوف فريق أياكس في صفقة هي الأغلى بوسط ملعب الفريق الكتالوني.