جماهير ألمانيا تذكر الأرجنتين بنهائي 2014 وهدف جوتزة

هكذا أعاد الألمان تذكير أبناء التانجو بالهزيمة في نهائي كأس العالم 2014

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت الجماهير الألمانية أبناء الأرجنتين بهدف ماريو جوتزة التاريخي في نهائي كأس العالم 2014 والذي جمع بين المنتخبين قبل 5 سنوات وفاز به الماكينات بهذا الهدف.

وتحل الأرجنتين ضيفة على ألمانيا على ملعب سيجنال أيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند، في إعادة لنهائي كأس العالم 2014 الذي لعب في الماراكانا بالبرازيل.

وقبل المباراة، رفعت الجماهير الألمانية تيفو يحمل صورة ماريو جوتزة وهو يسجل الهدف الشهير في مرمى الأرجنتين والذي أهدى الألمان لقب كأس العالم الرابع لهم في تاريخهم.

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وتركت الجماهير الألمانية عبارة تحت التيفو على طريقتها الخاصة وكما تفعل كالعادة، حيث كتبت: "الحياة والأيام تُخفي الكثير لكن هذه اللحظة ستبقى للأبد"

ونجح المنتخب الألماني في فرض سيطرته على المباراة رغم لعب يواخيم لوف بتشكيل يضم لاعبين جميعهم لم يكونوا ضمن المنتخب الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

ودخل لوف المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن؛ كلوسترمان، سولى، ستارك، هالستنبرج؛ كيميتش، هافيرتس؛ جنابرى، رويس، براندت؛ فالدشميدت.

يذكر أن ألمانيا تلعب مباراة ودية استعدادًا لمواجهة إستونيا مساء الأحد المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.