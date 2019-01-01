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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

جماهير أتليتيكو مدريد تشن هجومًا على موراتا وترفض التعاقد معه

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جماهير أتليتيكو مدريد ترفض نجم تشيلسي الحالي وريال مدريد السابق ألفارو موراتا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ظهر الغضب على جماهير نادي أتليتيكو مدريد خلال مواجهة الروخيبلانكوس أمام خيتافي، والسبب كان المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا.

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ونجح أتليتيكو مدريد في تحقيق الفوز على حساب خيتافي بهدفين مقابل لا شيء، وذلك لحساب المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

واقترب موراتا في الفترة الأخيرة من الانضمام رسميًا إلى صفوف أتليتيكو مدريد، وذلك بعد انضمام المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجوايين إلى تشيلسي.

ولهذا السبب، رفضت جماهير الروخيبلانكوس التعاقد مع موراتا نظرًا لتراجع مستواه خلال الفترة الحالية والتي جعلته محل انتقاد جماهير تشيلسي.

ورفض البعض من جماهير أتليتيكو مدريد التعاقد مع موراتا كونه لاعب سابق في صفوف ريال مدريد، الجار والغريم اللدود للروخيبلانكوس.  

يذكر أن ألفارو موراتا كان قد ارتبط بعدد من المفاوضات مع كبار الأندية الأوروبية، كان أبرزها بايرن ميونيخ ويوفنتوس وبرشلونة.

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