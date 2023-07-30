"جماهيرية الشباب أكبر من كريستيانو رونالدو!"

حضر جمهور الشباب مواجهة النصر لمتابعة صاروخ ماديرا؟، الرد يأتيكم..

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التقليل الدائم من جماهيرية نادي الشباب السعودي أغضب الكثيرين، منهم الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، الذي خرج مدافعًا عنه لدرجة، قللت بعض الشيء من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

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العالمي التقى بالليث الأبيض، أول أمس الجمعة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، حيث حسم اللقاء التعادل السلبي دون أهداف.

وبينما حضر عدد كبير من الجماهير الشبابية لمؤازرة فريقها، أرجع الإعلامي الرياضي عبد الكريم الزامل، الأمر لرغبة الجماهير في مشاهدة صاروخ ماديرا، ليجد الرد من الزريحان..

وقال الرزيحان، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية": "لا شك أن رونالدو لاعب عظيم، ومن أهم اللاعبين الذين مروا على دورينا، لكن إقحامه في كل شيء إيجابي في مباريات النصر، فهذا تقليل من جماهيرية نادي الشباب".

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وأضاف: "الشباب قبل قدوم رونالدو، رأينا مبارياته في مدن أخرى، ارجعوا ليوتيوب، شاهدوا مباراة الشباب وأحد قبل قدوم رونالدو، الملعب ممتلئ، لأن عنده جماهيرية عالية، في فترة من الفترات، استحوذ الشباب على كل البطولات، هو نادٍ لديه جماهيرية كبيرة، خاصةً خارج أرضه، سواء بوجود رونالدو أو بدونه".

"جمهور العشرة نفر" هذا التعبير هو ما يستخدمه منافسو الشباب للتقليل من جماهيرية الليوث، بشكل دائم، بينما في جعبة الليوث ستة ألقاب دوري سعودي، وثلاثة ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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