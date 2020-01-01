جمال معروف يكشف سبب تخليه عن احتفال كريستيانو رونالدو أمام الوصل

انطلاق الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي.

كشف جمال معروف مهاجم العين سبب عدم احتفاله بطريقة كريستيانو رونالدو التي اعتاد عليها بعد إحرازه أحد أهداف فريقه الخمسة ضد الوصل في مباراة الجولة الـ15 من دوري الخليج العربي الإماراتي .

العين سحق ضيفه على استاد هزاع بن زايد بخمسة أهداف دون مقابل، وقد سجل محمد عبد الرحمن ولابا كودجو الأهداف الأربعة الأولى بالمناصفة بينهما وأضاف جمال معروف الهدف الخامس بعد دخوله الملعب من مقاعد البدلاء.

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واعتاد المهاجم الإماراتي الاحتفال بأهدافه بالقفز في الهواء عاليًا ثم الهبوط على الأرض مع صرخة "سي"، وهو الاحتفال الشهير لنجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، لكنه لم يحتفل هكذا واكتفى برفع أصبعه للسماء في مشهد أثار دهشة الجميع.

معروف أوضح خلال تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم سبب ما فعله وهو وفاة والد زوجته في الولايات المتحدة الأمريكية قبل اللقاء بيومين، إذ أراد اللاعب إهداء الهدف لزوجته ليُخرجها من حالة الحزن التي أصابتها بعد وفاة والدها إثر صراع مع المرض.

مضيفًا "لقد كان نعم الأب بالنسبة لي، كان شخصًا عطوفًا ودائمًا ما يقدم لي النصائح، لقد كنت أقوم بمشاورته في كل شؤوني، وبرحيله افتقدت شخصًا مؤثرًا في حياتي سواء الشخصية أو حتى الرياضية، لأنه كان يشجعني دائمًا. زوجتي أصرت علي للعب المباراة وقد أهديت الهدف لها".

صاحب الـ28 عامًا أوضح خلال حديثه أنه لا يهتم حاليًا بقضية تجديد عقده مع العين رغم أنه سينتهي بنهاية الموسم الجاري، مشددًا أنه لا يركز سوى على مساعدة الزعيم على تحقيق النجاحات والإنجازات وأنه يترك أموره الإدارية وعقوده لوكيل أعماله.