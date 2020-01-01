فيديو | جمال عارف يُفجر مفاجأة حول صفقات النصر

الإعلامي السعودي البارز يكشف سبب أزمة النادي

قال الناقد الرياضي السعودي جمال عارف أن السبب الأهم خلف أزمة النصر وبدايته الكارثية في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هو سوء اختيار اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي.

النصر يتواجد حاليًا في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فشله في جمع أكثر من 4 نقاط من مبارياته الثمانية، إذ خسر 6 منهم وتعادل في واحدة ولم يفز سوى في لقاء وحيد.

عارف أكد أن صفقات النادي في الصيف الماضي لم تكن جيدة أبدًا سواء على صعيد سد الثغرات الموجودة بالفريق أو اختيار اللاعبين، مفجرًا مفاجأة كبرى بقوله أن المدرب روي فيتوريا لم يتدخل في تلك الاختيارات.

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مضيفًا "السبب في أزمة النصر هو أن الإدارة أخطأت أخطاء شنيعة في التعاقدات واختيار اللاعبين، وكذلك اختيار قائمة الـ30 لاعبًا المحلية، ولا أعتقد أن تلك هي اختيارات فيتوريا، وإلا لماذا يُشرك بيتروس أساسيًا وقد قرر إخراجه من القائمة في البداية".

أضاف "فيتوريا مسؤول عن رحيل جوليانو واستبعاد بيتروس؟ أشك تمامًا، الإدارة تعاقدت مع 12 لاعبًا محليًا ولا يلعبون في الفريق، النصر كان بحاجة لمهاجم ومدافع، وحتى المهاجم الذي كان لديهم وهو عبد الفتاح آدم تركوه للتعاون".

يُشار إلى أن النصر سيلعب بعد ظهر اليوم أمام الباطن في تاسع جولات الدوري السعودي.