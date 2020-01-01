النصر

فيديو | جمال عارف يُفجر مفاجأة حول صفقات النصر

تامر أبو سيدو
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Al Nassr Al Raed King Cup 20.12.2020
Al Nassr FC Twitter
الإعلامي السعودي البارز يكشف سبب أزمة النادي

قال الناقد الرياضي السعودي جمال عارف أن السبب الأهم خلف أزمة   النصر  وبدايته الكارثية في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هو سوء اختيار اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي.

النصر يتواجد حاليًا في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فشله في جمع أكثر من 4 نقاط من مبارياته الثمانية، إذ خسر 6 منهم وتعادل في واحدة ولم يفز سوى في لقاء وحيد.

عارف أكد أن صفقات النادي في الصيف الماضي لم تكن جيدة أبدًا سواء على صعيد سد الثغرات الموجودة بالفريق أو اختيار اللاعبين، مفجرًا مفاجأة كبرى بقوله أن المدرب روي فيتوريا لم يتدخل في تلك الاختيارات.

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    مضيفًا "السبب في أزمة النصر هو أن الإدارة أخطأت أخطاء شنيعة في التعاقدات واختيار اللاعبين، وكذلك اختيار قائمة الـ30 لاعبًا المحلية، ولا أعتقد أن تلك هي اختيارات فيتوريا، وإلا لماذا يُشرك بيتروس أساسيًا وقد قرر إخراجه من القائمة في البداية".

    أضاف "فيتوريا مسؤول عن رحيل جوليانو واستبعاد بيتروس؟ أشك تمامًا، الإدارة تعاقدت مع 12 لاعبًا محليًا ولا يلعبون في الفريق، النصر كان بحاجة لمهاجم ومدافع، وحتى المهاجم الذي كان لديهم وهو عبد الفتاح آدم تركوه للتعاون".

    يُشار إلى أن النصر  سيلعب بعد ظهر اليوم أمام الباطن في تاسع جولات الدوري السعودي.

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