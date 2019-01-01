جمال بلماضي: هذا سر تفوق الجزائر وجاهزون للعب أمام أي فريق

محاربو الصحراء أخرجهم المحللون من المنافسة وكذلك مدربهم، لكنهم فاجأوا الجميع بأدائهم في البطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، سر تفوق فريقه في كأس أمم أفريقيا مصر 2019 رغم أنه لم يكن من المنتخبات المرشحة للمنافسة من البداية، مؤكدًا أن الوصول لأبعد نقطة في البطولة هدفه.

محاربو الصحراء حسموا تأهلهم إلى دور الـ16 من الكان بعد مرور جولتين من دور المجموعات بالفوز أمام كينيا والسنغال.

وقدمت كتيبة بلماضي أداءً رائعًا خلال اللقاءين، حتى صنفه البعض كأقوى فرق البطولة حتى الآن.

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وقال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "أمامنا مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام تنزانيا، وسنخوضها كأننا لم نتأهل للدور المقبل، الفوز هدفنا في كل المباريات، وقد ندفع ببعض العناصر التي لم تشارك في أول مباراتين حتى نمنح الجميع فرصة".

وأضاف: "سر تفوق منتخبنا هو الالتزام والاحترام السائد بيننا جميعًا سواء لاعبين أو جهاز فني وإداري وطبي، نحن نتحاور ونعمل بروح فريق واحد".

مدرب الجزائر اختتم: "هدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة مهما كان منافسينا، نحن جاهزون للعب أمام أي فريق".

يذكر أن كتيبة بلماضي تختتم دور المجموعات بعد غدٍ الإثنين، بملاقاة تنزانيا في التاسعة مساءً، على استاد السلام.