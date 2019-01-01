تقارير: جمال بلماضي يدرس ضم لوكا زيدان لمنتخب الجزائر

هل ينضم نجل زيدان لصفوف الجزائر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يدرس جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، ضم لوكا زيدان، حارس مرمى فريق راسينج سانتاندير الإسباني، لصفوف محاربي الصحراء خلال الفترة القادمة.

لوكا كان انتقل من صفوف ريال مدريد إلى راسينج سانتاندير الذي يلعب في دوري القسم الثاني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية إلى أنه سيتم بحث الأمور الإدارية خلال الأيام المقبلة، لضم لوكا زيدان لصفوف المنتخب الجزائري.

لوكا زيدان هو نجل زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حيث يمتلك الجنسية الجزائرية والفرنسية.

الحارس صاحب الـ21 عامًا يحق له الانضمام لصفوف منتخبي فرنسا وإسبانيا، لأن والدته جنسيتها إسبانية.

ولعب لوكا لمنتخبات فرنسا تحت 20 عامًا، ولكن فرصته في الانضمام لصفوف المنتخب الأول أصبحت صعبة للغاية، بعد رحيله عن ريال مدريد.