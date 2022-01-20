جمال بلماضي: الجزائر لا تستحق ذلك والقدرة مشكلتنا

أكد جمال بلماضي؛ المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن لاعبيه كانت لديهم الرغبة الكبيرة في تمثيل بلادهم بأفضل صورة في كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لكن غابت عنهم عوامل الفوز بدرجة كبيرة.

محابو الصحراء يودعون البطولة القارية:

الجزائر تلقت الهزيمة اليوم الخميس، أمام ساحل العاج بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

بذلك ودع محاربو الصحراء البطولة متذيلين جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، حصدوها من التعادل أمام سيراليون، فيما كانوا قد هزموا أمام غينيا الإستوائية بهدف نظيف.

كتيبة بلماضي كانت أحد المرشحين بقوة لحصد لقب النسخة الماضية، فهي بطل نسخة 2019 بمصر، بجانب تتويجها قبل شهر تقريبًا بطلًا لكأس العرب قطر 2021.

"القدرة مشكلتنا وليست الإدارة"

قال بلماضي، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "لم نكن نستحق الخسارة الليلة، لكننا لم نكن نملك عوامل الفوز أيضًا، وغابت عنا الفاعلية أمام المرمى، حتى ضربة الجزاء أُهدرت".

وأضاف: "تركنا المساحات للاعبي ساحل العاج، وهم سيطروا على المباراة، فلم نتمكن من إدراك التعادل ومن ثم الفوز، رغم أننا كنا نريد تمثيل الجزائر بأفضل صورة وكانت لدينا دوافع كبيرة، لكن الأمر لا يتعلق بالإدارة إنما بالقدرة".

تحدٍ جديد في مارس:

أمام كتيبة بلماضي تحدٍ جديد بعد شهرين من الآن، إذ أنهم يخوضون مواجهتين مصيريتين في التصفيات الإفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قرعة الدور الفاصل من المقرر أن تقام بعد غدٍ السبت، على أن تُلعب المباريات في نهاية مارس المقبل.

ومن المنتظر أن توقع القرعة منتخب الجزائر في مواجهة مصر أو الكاميرون أو غانا أو مالي أو الكونغو.

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