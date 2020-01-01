جمال بلعمري يكشف حقيقة رحيله عن الشباب السعودي

عانى بلعمري من تكرار الإصابة خلال الفترة الماضية

جدد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري، لاعب نادي الشباب، تأكيده على البقاء رفقة نادي الشباب خلال الفترة المُقبلة وعدم وجود أي نية للرحيل.

بلعمري كشف في تصريحات تلفزيونية حقيقة طلبه زيادة مالية، وذلك من أجل تجديد عقده مع الليث، بعد تداول العديد من الأنباء بهذا الشأن.

الدولي الجزائري قال في تصريحاته : "أحترم عقدي ولم أطالب بأي زيادة مالية، ولو أردت أن أطلب لكانت في بداية الموسم وليس الآن".

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وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة ناديي الهلال والنصر في التعاقد مع بلعمري بعد نهاية الموسم الجاري، لكن نادي الشباب لا يزال متمسكًا بمدافعه الجزائري ولا يرغب في التفريط في اللاعب.

وعانى بلعمري من تكرار الإصابة خلال الفترة الماضية مما تسبب في عدم تواجده رفقة الفريق الشبابي بشكل أساسي مؤخرًا.

يُذكر أن نادي الشباب خسر أمس أمام الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.