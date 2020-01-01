جمال بلعمري يُسهل مهمة الهلال والنصر للتعاقد معه

هل يرحل جمال بلعمري عن الشباب خلال الفترة القادمة؟

يبدو وأن علاقة الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق نادي الشباب، اقتربت من النهاية خلال الأيام المقبلة، بعد توتر العلاقة بينهما مؤخرًا، خاصة بعد عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 رفقة منتخب بلاده.

وشهدت العلاقة بين جمال بلعمري وإدارة نادي الشباب توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما أدلى المدافع الجزائري بتصريحات، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث قررت إدارة ناديه خصم 180 ألف دولار من مستحقاته.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن بلعمري قدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب خصم أكثر من 50% من راتبه الشهري، وهو ما يتعارض مع أنظمة "فيفا".

المزيد من الفرق

وكانت إدارة نادي الشباب قد قررت حسم 50% من رواتب لاعبي الفريق، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي رفضه بلعمري، بعد أن همشته إدارة النادي، ولم تستدعه في الاجتماع الذي عقد عن بعد بتقنية "الفيديو"، على أن تتم جدولة المبالغ المخصومة على مدار الموسم بالكامل.

لوشيسكو يحسم مصير إدواردو النهائي مع الهلال

يذكر أن أندية الهلال والنصر والأهلي قد أبدوا اهتمامًا باللاعب الجزائري، بعد تألقه رفقة ناديه الشباب ومنتخب بلاده خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه.

جمال بلعمري نجح في التتويج مع منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف دون رد.