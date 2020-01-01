جمال بلعمري يتحرك لفسخ تعاقده مع الشباب وترقب من الهلال والنصر

بلعمري بدأ أول خطوات رحيله عن الفريق السعودي وفسخ عقده بعد أن قدم شكوى للفيفا

كشفت تقارير صحفية جزائرية عن رغبة اللاعب جمال بلعمري في فسخ تعاقده مع نادي الشباب السعودي على خلفية الأزمات بينه وبين إدارة النادي.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائري أن بلعمري بدأ أول خطوات رحيله عن الفريق السعودي وفسخ عقده بعد أن قدم شكوى للفيفا.

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وشهدت العلاقة بين بلعمري وإدارة الشباب توترًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما أدلى المدافع الجزائري بتصريحات، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، حيث قررت إدارة ناديه خصم 180 ألف دولار من مستحقاته.

كما قررت إدارة الشباب خصم 50% من رواتب لاعبي الفريق، بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي رفضه بلعمري، بعد أن همشته إدارة النادي، ولم تستدعه في الاجتماع الذي عقد عن بعد بتقنية "الفيديو"، على أن تتم جدولة المبالغ المخصومة على مدار الموسم بالكامل.

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الصحفية الجزائرية أشارت إلى أن بلعمري بات الآن محل صراع كبير بين الهلال السعودي والنصر السعودي اللذان يريدان التعاقد مع قلب دفاع أجنبي.

وأضافت إنه ليس الأندية السعودية التي فقط مهتمة بخدماته، بل توجد أندية في قطر وفي الدوري الفرنسي.