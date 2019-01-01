بلعمري يعود لتدريبات الشباب استعدادًا للفيحاء

الشباب يواصل استعداده للفيحاء، وبلعمري يعود

شهدت تدريبات فريق نادي الشباب، عودة المدافع الجزائري جمال بلعمري، استعدادًا لمواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

بلعمري غاب عن تدريبات الشباب أمس الأربعاء، وذلك دون إذن مسبق من جانب الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني خورخي ألميرون.

إدارة الشباب أعلنت عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تطبيق لائحة النادي على جمال بلعمري، بعد تغيبه دون إذن مسبق.

المدافع الجزائري شارك مع منتخب بلاده أمام بوتسوانا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

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وعن تدريبات الشباب، أنهى الفريق تحضيراته لمواجهة الفيحاء، في ظل حضور خالد البلطان رئيس النادي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الشباب سيواجه نظيره الفيحاء بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء غدٍ الجمعة.

ويحتل الشباب المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 15 نقطة، بينما يحتل الفيحاء المركز الثاني عشر بـ10 نقاط.