بعد غياب 3 أيام دون عذر - بلعمري يعود لتدريبات الشباب

جمال بلعمري يعود لتدريبات الليث الأبيض.

شهدت تدريبات فريق نادي الشباب السعودي، عودة المدافع الجزائري جمال بلعمري، بعد غياب 3 أيام عن التدريبات، دون سابق عذر.

بلعمري يشارك في تدريبات الشباب بشكل متقطع، بعد عودته من المشاركة مع منتخب الجزائر، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

نادي الشباب توعد بلعمري بتطبيق اللائحة في حقه، بسبب غيابه المتكرر عن تدريبات الليث الأبيض دون الحصول على إذن من جانب الجهاز الفني.

وتواجد بلعمري في مقاعد بدلاء الشباب، خلال مباراة الفيحاء، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن بلعمري يرغب في الرحيل عن الشباب خلال الفترة المقبلة، حيث هناك اهتمامًا من بعض الأندية السعودية أبرزها النصر والأهلي.

وقدم بلعمري أداء رائع مع الشباب والمنتخب الجزائري الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية التي ترغب في ضمه.