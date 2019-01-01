جمال بلعمري يغيب عن تدريبات الشباب دون إذن مسبق

بلعمري يغيب عن التدريبات دون إذن

شهدت تدريبات فريق الشباب السعودي، غياب الجزائري جمال بلعمري، مدافع الليوث، وذلك دون عذر مسبق لإدارة ناديه.

الشباب يواصل استعدادته لمواجهة الفيحاء، المقرر لها بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جمال بلعمري لم يتواجد في تدريبات الشباب، دون عذر مسبق للإدارة أو الجهاز الفني.

الليث الأبيض خاض تدريباته على أرض ملعبه في مقر نادي الشباب، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ألميرون، استعدادًا لمواجهة الفيحاء.

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تدريبات الشباب شهدت تواجد وحضور رئيس مجلس إدارة النادي خالد البلطان، وذلك في ظل عودة اللاعبين الدوليين للمعسكر.

وعاد الثلاثي الدولي عبد الله الحمدان وتركي العمار وناصر العمران إلى تدريبات الشباب، بعد انتهاء معسكر المنتخب السعودي.

وخاض المنتخب السعودي مواجهة ودية أمام نظيره باراجواي، مساء الثلاثاء، حيث انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.