جمال باجندوح يودع جماهير الاتحاد بصورة قديمة
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حرص جمال باجندوح، على توديع جماهير نادي الاتحاد، بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق السعودي، متمنيًا التوفيق للنمور الموسم الجديد.
باجندوح نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة قديمة له، عندما كان يلعب في ناشئين الاتحاد.
وعلق لاعب الوسط على الصورة قائلًا: "الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادٍ بحجم نادي الاتحاد، دائمًا سيبقى بيتي الأول، هو النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي".
الحمدلله على الفرصة التي أتيحت لي بأن أمثل نادي بحجم نادي الاتحاد، دائمًا وأبدًا سيبقى بيتي الأول هو هذا النادي الذي بعد الله له كل الفضل علي. حاب أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي وأحمد كعكي، هم كفو وقد المسؤولية بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهم ونظرتهم الفنية وحبهم لهذا الفريق. حاب أتمنى كل التوفيق لإخواني اللاعبين، دائمًا كنا اخوان ولن يغير ذلك شئ ❤ . "اتحاد ألعب واحنا لك سند"
وتابع: "حاب أتمنى التوفيق للإدارة الجديدة برئاسة أنمار الحائلي أحمد كعكي، هم كفو وقد المسؤولية بحول الله.. وأتمنى التوفيق للطاقم الفني بقيادة سييرا، كلي ثقة بإمكانياتهم ونظرتهم الفنية وحبهم لهذا الفريق".
باجندوح اختتم تعليقه قائلًا: "كل التوفيق لأخواني اللاعبين، دائمًا كنا إخوان ولن يغير ذلك شيء".
إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، كانت قد أعلنت عن توقيع مخالصة مالية مع باجندوح الأسبوع الماضي، ليرحل عن صفوف الفريق.