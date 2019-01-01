الغندور: ميزانية تقنية حكم الفيديو لن تكون عائقًا لتطبيقها

هل يطبق اتحاد الكرة المصري تقنية حكم الفيديو هذا الموسم؟.

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على أنه لا يستطيع تحديد موعد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الدوري المصري.

الغندور قال خلال تصريحات تليفزيونية: "اتحاد الكرة يضع تقنية الفيديو ضمن أولوياته منذ استلامه المهمة، ولكن الأمر ليس بالسهل".

رئيس لجنة الحكام تابع: "تطبيق تقنية حكم الفيديو تحتاج إلى وقت كبير، بسبب الإجراءات والحصول على موافقات لتطبيقها في الملاعب المصرية".

جمال الغندور واصل: "يجب أن يتواجد حكام ومحاضرين حاصرين على رخصة تقنية الفيديو، ويجب تأهيلهم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمجلس الدولي لكرة القدم".

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وتابع: "تقنية حكم الفيديو المساعد ستنجح عندما يكون حكم الفيديو بنفس كفاءة حكم الساحة، ومن الصعب أن أحدد وقت لتطبيق هذه التقنية".

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "الأمر ليس بأيدينا، ولا يوجد تقصيرًا من اتحاد الكرة الذي يبذل قصارى جهده ويسابق الزمن لتطبيقها، والميزانية لن تكون عائقًا أمامنا".

جاء ذلك بعد تقدم أكثر من فريق مصري بطلبات، لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، بسبب بعض القرارات التحكيمية التي أثرت بشكل سلبي على نتائج المباريات.