جمال الغندور: سنستعين بحكام أجانب رغم تطبيق تقنية حكم الفيديو

رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة يتحدث عن الاستعانة بحكام أجانب في مباريات الأهلي والزمالك.

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، على أنه سيعتمد على الحكام الأجانب، فيما يخص تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك.

الغندور قال خلال تصريحات لإذاعة أون سبورت: "كان هناك قرارًا وزاريًا منذ سنوات بعيدة، بالاستعانة بحكام الأجانب خلال مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، هذا ليس لعدم كفاءة الحكم المصري، ولكن من أجل تجنب المشاكل والأزمات".

رئيس لجنة الحكام تابع: "خلال المباريات المقبلة، سيتم جلب حكام أجانب لمباريات القمة، رغم وجود تقنية حكم الفيديو، بهدف منع القيل والقال، والأمور غير المتعلقة بمستوى التحكيم المصري وكفاءته".

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جمال الغندور واصل: "مباراة السوبر الأخيرة، تم الاستقرار على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، ولم نستعين بحكام مصريين، وأيضًا في الاتحاد الإماراتي قاموا بتعيين حكام من جانبه، وجاء طاقم أجنبي لتولي مهمة إدارة التقنية".

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وأشار الغندور إلى أنه خلال مباراة طلائع الجيش وإنبي، الحكم قام بتنبيه اللاعبين بأن كل شيء مراقب من الكاميرات، وبالتالي لم يحدث أي اعتراض من جانبهم طوال اللقاء على القرارات التحكيمية.

وبدأ اتحاد الكرة المصري في تطبيق حكم الفيديو المساعد بالدوري الممتاز، بداية من مباراة طلائع الجيش وإنبي، بالجولة 19، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.