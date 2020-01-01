جلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء أشعل حربًا قضائية في كوريا الجنوبية

الواقعة لم تمر مرور الكرام..

حصل بعض مشجعو كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي على تعويضات، نتيجة الأذى النفسي الذي لحق بهم، عقب عدم مشاركة الدولي البرتغالي، في المباراة الودية التي جمعت البيانكونيري مع نجوم الدوري الكوري الجنوبي، الصيف الماضي.

ومُنح بعض المشجعين تعويضًا ماليًا صغيرًا، بينما ينتظر 87 آخرين الحصول على تعويض مماثل من منظمي تلك المباراة.

كريستيانو رونالدو، ظل على مقاعد البدلاء بهذه المباراة، رغم وجود وعد من قبل منظمي اللقاء على مشاركته في 45 دقيقة على الأقل.

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وحضر 65 ألفًا، هذه المباراة، إلا أن غياب رونالدو عن المشاركة أثار حقن الجماهير التي هتفت باسم ليونيل ميسي، نكاية في أيقونة ريال مدريد السابق.

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في أعقاب ذلك، رفع اثنان من المشجعين، دعوى قضائية ضد منظمي المباراة وحصلوا الآن على مبلغ التذكرة بالإضافة إلى 194 جنيه إسترليني بسبب "الأذى النفسي".

وقال كيم مين كي، محامي هذه الدعوى: "لقد ضلل منظمو المباراة محبي كريستيانو رونالدو، واستغلوهم من أجل مصلحتهم الخاصة".

ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد، حيث رفع 87 مشجعًا آخرين دعوى أخرى فيما يتعلق بما حدث في تلك المباراة، وحال فوزهم بها سيحصل كل شخص على 614 جنيه إسترليني.

وكان يوفنتوس، قد تعرض لانتقادات واسعة من قبل الجماهير الكورية، بسبب تأخرهم عن موعد المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3، لساعة كاملة.

وبعث الاتحاد الكوري لكرة القدم برسالة احتجاج رسمية للنادي الإيطالي آنذاك، مع بيان صدر لاحقًا ينتقد فيه الرد الذي تلقاه من يوفنتوس.

وجاء في بيان الاتحاد: "لم يكن هناك كلمة واحدة لتفسير عدم مشاركة رونالدو، أو أي توضيح لما حدث، كما لم يتضمن الرد أي اعتذار حول وصول يوفنتوس إلى الملعب متأخرًا بساعة كاملة، فضلاً عن الطلب السخيف والمهين بتقليص وقت المباراة".