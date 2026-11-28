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أجاب أوسكار جلوخ، مهاجم أياكس، عن سؤال حساس بشأن الحرب الإسرائيلية، وذلك في مقابلة مع مايك فيرفاي من صحيفة دي تيليجراف، إذ سأله فيرفاي عن تجاربه في أمستردام، حيث تسود «مشاعر معادية لإسرائيل» على حد تعبير الصحفي.

انضم جلوخ إلى أياكس قادمًا من ريد بول سالزبورج في صيف 2024 مقابل مبلغ كبير بلغ 15 مليون يورو. واحتاج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى بعض الوقت للتأقلم، لكنه يعيش فترة تألق هذا الموسم.

وتحت قيادة ميشيل، خاض جلوخ 21 مباراة حتى الآن، سجل خلالها ستة أهداف وقدم تسع تمريرات حاسمة، ولم يكن أي لاعب في أياكس أكثر إسهامًا منه سوى تولو أروكوداري.

ويعزو جلوخ هذه الحصيلة إلى ثقة ميشيل به، قائلًا: «هذه الثقة تجعلني أشعر براحة كبيرة في اللعب تحت قيادته، بغض النظر عن المركز الذي ألعب فيه».

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كما تحسن أداؤه الدفاعي بشكل واضح هذا الموسم، وهو ما يرجعه إلى تعليمات ميشيل الواضحة: «يقول لي: “إذا لم تدافع، فلن تلعب”».

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ثم يسأل فيرفاي جلوخ، المنحدر من أصول إسرائيلية، عن «المشاعر المعادية لإسرائيل» في أمستردام، فجاء رده هادئًا ومباشرًا.

ويقول: «لم أرَ أعلام حماس. أنا لا أعيش في أمستردام ولا أذهب إليها أبدًا، لذلك لا أرى إلا القليل جدًا من ذلك».

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وينتقل الحديث بعد ذلك إلى علاقته باللاعبين المغاربة ريان بونيدا وسفيان أمرابط وعبد الله وزان، ويؤكد جلوخ أن الحرب في الشرق الأوسط لم تتسبب في أي توتر على الإطلاق داخل صفوف أياكس.

ويقول: «علاقتي رائعة مع بوني وآبي وسوف. نتحدث كثيرًا، وقد كانوا دائمًا لطفاء جدًا معي. نحن أصدقاء حقيقيون، ولسنا مجرد زملاء».

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ويختتم قائلًا: «لم أشعر بأي توتر قط. نتحدث كثيرًا عن كرة القدم وعن حياتنا الخاصة، لكننا لا نتحدث عن الحرب».