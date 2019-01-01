جلطة سراي يحدد سعر بلهندة لاتحاد جدة واللاعب يعترض على الراتب

المغربي الدولي قد يرحل عن الدوري التركي في الفترة المقبلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وافق نادي جلطة سراي التركي بشكل مبدئي على رحيل المغربي يونس بلهندة؛ لاعب وسط الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

اتحاد جدة السعودي كان قد عرض أكثر من عرض رسمي للحصول على خدمات المغربي إلا أن المقابل المادي كان العائق لإتمام الصفقة خلال الفترة الماضية.

ووفقًا "SPORX" التركي فإن مسؤولي العميد السعودي عرضوا على النادي التركي سبعة مليون يورو لضم بلهندة إلا أن مسؤولي جلطة سراي أكدوا أنهم لن يقبلوا بأقل من تسعة ملايين يورو، للموافقة على الاستغناء عن خدمات المغربي الدولي.

وأوضح الموقع التركي كذلك أن المغربي الدولي أبدى اعتراضه على عرض الاتحاد تقاضيه أربعة ملايين يورو سنويًا إلا أن اللاعب طلب الحصول على ستة ملايين يورو في العام.

صاحب الـ28 عامًا يلعب في صفوف الفريق التركي منذ صيف 2017 بعدما انضم له قادمًا من دينامو الأوكراني، وخاض الموسم الجاري 15 مباراة بمختلف البطولات، وصنع خمسة أهداف.

يذكر أن العميد دعم صفوفه حتى الآن بثلاثة لاعبين هم: الإيفواري سانوجو والحارس البرازيلي جروهي والكاب فيردي رودريجيز.