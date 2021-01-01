بعد تعافيه من كورونا .. مصطفى محمد ينضم إلى بعثة جلطة سراي في أنطاليا

اللاعب غاب عن المباريات الأخيرة لناديه

أعلن نادي جلطة سراي التركي تعافي مهاجمه المصري مصطفى محمد من فيروس كورونا (كوفيد 19) وانضمامه لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة أنطاليا سبور ضمن الجولة الـ37 من الدوري التركي.

المهاجم المعار من الزمالك كان قد غاب عن مباريات فريقه الأخيرة لإصابته بفيروس كورونا، وقد أعلن المدرب فاتح تريم في وقت سابق قائمة اللاعبين التي ستواجه أنطاليا سبور دون مصطفى محمد، ذلك قبل أن يُعلن شفاء اللاعب وانضمامه للقائمة.

النادي التركي أوضح خلال بيان رسمي صباح اليوم السبت أن مصطفى محمد أنهى فترة الحجر الصحي المقرة عقب إصابته بفيروس كورونا، كما أنه أجرى 3 فحوص للكشف عن الفيروس وقد جاءت جميعًا سلبية النتائج.

جلطة سراي قرر سفر مصطفى محمد إلى أنطاليا ليكون متاحًا للمدرب فاتح تريم الذي سيُقرر إن كان سيُشركه خلال المباراة أم لا.

يُذكر أن آخر ظهور للمهاجم المصري مع جلطة سراي يعود لمواجهة فاتح قرا جمرك في العاشر من أبريل الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.