جلطة سراي ردًا على اتحاد جدة: لا صفقات تبادلية مع بلهندة

العميد يركض وراء المغربي الدولي منذ يناير الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يواصل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودية مساعيه لضم المغربي يونس بلهندة؛ المحترف في صفوف جلطة سراي التركي، لدعم صفوف العميد بالموسم المقبل.

مسؤولو العميد حاولوا ضم المغربي الدولي من قبل في يناير الماضي إلا أن كل محاولاتهم قوبلت بالرفض من قبل النادي التركي، الذي تمسك ببقائه.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن مصادرها الخاصة أكدت أن النادي التركي أخبر نظيره السعودي بأن بلهندة ليس للبدل أو المقايضة بأي لاعب، حيث اشترط مسؤولو جلطة سراي الحصول على 15 مليون يورو، للاستغناء عن اللاعب.

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وأوضحت المصادر أن الاتحاد عرض دخول المغربي في صفقة تبادلية مع الكاب فيردي جاري رودريجيز مع دفع ستة ملايين يورو، وهو ما رفضه الجانب التركي، مشيرةً إلى أن رفض المقايضة يمثل عقبة كبيرة أمام مسؤولي العميد وقد تتعثر الصفقة نهائيًا.

المغربي صاحب الـ29 عامًا يلعب لصالح جلطة سراي منذ صيف عام 2017، عندما انضم له قادمًا من دينامو الأوكراني.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 35 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم أربعة أهداف، وصنع عشرة آخرين.