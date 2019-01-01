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الانتقالات

جلطة سراي التركي يقدم عرضين لضم تريزيجيه من قاسم باشا

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تريزيجيه
جلطة سراي يسعى لضم محمود تريزيجيه من قاسم باشا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

دأكدت تقارير صحفية تركية على أن نادي جلطة سراي التركي، تقدم بعرضين إلى قاسم باشا، من اجل الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت صحيفة "فاناتك" التركية على أن جلطة سراي سيقدم عرضًا يصل قيمته إلى 8 ملايين دولار للتعاقد مع تريزيجيه.

جلطة سراي سيتقدم بعرضٍ آخر لقاسم باشا، بحصول الأخير على خدمات مصطفى دينيزلي الذي يرغب في ضمه، بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر.

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الصحيفة التركية أشارت إلى أن مبلغ الـ8 مليون دولار، هو قيمة انتقال جاري رودريجيز لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى جالطة سراي التركي لضم تريزيجيه، بعد رحيل رودريجيز، دون الإخلال بقوانين اللعب المالي النظيف.

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