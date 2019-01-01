جلسة خاصة بين سيد عبدالحفيظ وطبيب الأهلي للاطمئنان على المصابين

الأهلي يستعد لدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق للإطمئنان على المصابين في الفريق.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق أطلع برا الجنوب سوداني، ضمن الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأسبوع المقبل.

وأكد طبيب الأهلي على تحسن حالة المصابين في الأهلي، على رأسهم شريف إكرامي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا.

ويسعى الأهلي لحشد قوته قبل لقاء الدور التمهيدي لتفادي أي مفاجآت قد تحدث خلال البطولة المقبلة الذي يرغب في التتويج بها.

وعقد الأهلي بعض الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية للاستعداد للموسم الجديد من الدوري المصري وأيضًا دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز منتصف الشهر الجاري، بين مباراتي أطلع برا في الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الجديدة.