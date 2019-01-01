جلسة خاصة بين الخطيب وفايلر عقب تأجيل القمة

فايلر يعلن عن غضبه بسبب تأجيل لقاء القمة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر عقب تأجيل مواجهة الزمالك.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع من الدوري لأجل غير مسمى، بتعليمات أمنية.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الخطيب حضر مران الأهلي في ملعب "مختار التتش" بمقر النادي اليوم، وعقد جلسة مع فايلر.

وأشارت التقارير أن الجلسة شهدت غضب من فايلر بسبب تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك، وأكد السويسري أن الفريق مستعدًا تمامًا لمواجهة الأبيض.

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وتحدث الخطيب وفايلر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، عن خطة الأهلي في المرحلة المقبلة لخوض بعض الوديات أو تدريبات بشكل عام.

ويسعى الأهلي للحفاظ على أداءه المميز في الدوري المصري الممتاز، واستمرار تصدر البطولة المحلية خلال المرحلة المقبلة مع مدربه فايلر.