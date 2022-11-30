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جلد المسيليم ودعم المالكي .. الجمهور يهاجم الفراج بتهمة "ادعاء الوطنية"

زهيرة عادل
12:15 ص غرينتش+3 30‏/11‏/2022
Waleed Al Farraj
مساندة الفراج للمالكي بعد الخطأ الفادح في مواجهة بولندا، دفع الجماهير للتفتيش في دفاتره القديمة

ثار الجمهور غضبًا تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج بتهمة ادعاء الوطنية، نظرًا لاختلاف موقفه مع لاعبي المنتخب السعودي، وتحديدًا دعمه للاعبي الهلال، بحسب ما ذكر الغاضبون.

في مواجهة السعودية الماضية أمام بولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، ارتكب عبد الإله المالكي؛ لاعب وسط الهلال، خطأً فادحًا، كلف الأخضر استقبال الهدف الثاني ومن ثم خسارة اللقاء بنتيجة 2-0.

بعض الجماهير هاجمت المالكي، لكن خرج الفراج مطالبًا الجماهير بوضع الانتماءات للأندية جانبًا، والتركيز على دعم المنتخب الوطني فقط.

موقف الفراج هذا، دفع عدد من الجماهير للعودة لتغريدة سابقة للإعلامي الرياضي تعود لعام 2017، والتي هاجم خلالها ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي والمنتخب السعودي وقتها.

وقتها قاد المسيليم الأخضر للهزيمة أمام أستراليا 3-2، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ليعلق الفراج على مستواه، فكتب: "حارس خرابيط"، ورد عليه المسيليم: "أنت اذكر الله وحنا نكون بخير حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

واعتبر الجمهور الفراج متلونًا ويدعم من يحلو له من لاعبي المنتخب ويهاجم من لا يروق له..

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض غدًا مباراة مصيرية أمام منتخب المكسيك، الفوز بها يعني التأهل لدور الـ16 من مونديال قطر، أما التعادل فسيجعل الأخضر في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.

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