جلال الداودي : عبدالرزاق حمد الله جلاد والرائد يمتلك طموحًا كبيرًا

حمد الله يستحق لقب "الجلاد" أكثر مني، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة

كشف اللاعب المغربي جلال الداودي مدافع نادي الرائد السعودي عن طموح فريقه خلال الموسم الحالي 2019\2020 بالدوري السعودي للمحترفين عطفَا على الأداء الفني الذي يُقدمه الفريق.

وفي تصريحات لقناة العربية قال الداودي أن رائد التحدي هدفه التواجد في المراكز الـ 6 الأولى في ترتيب المسابقة مع نهاية الموسم الجاري.

مدافع الفريق أضاف : "بالتأكيد يُعد هذا إنجازاً للفريق، ولا يمكن الحديث عن تحقيق البطولات في هذا الموسم نظراً للمنافسة الكبيرة في المسابقة".

وبالتحول للحديث عن مواطنه عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي قال : "حمد الله يستحق لقب "الجلاد" أكثر مني، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة".

وأضاف عن هداف الدوري السعودي الموسم الماضي : "لعبت مع حمد الله في أولمبيك آسفي واعتبره كأخي الصغير، ومن وجهة نظري فأن اللاعب المحلي مظلوم في منتخب المغرب، لأن الأولوية دائمًا تكون للاعب المحترف".

وبالحديث حول حقيقة امتلاكه للعديد من العروض قبل التوقيع للرائد قال : "تلقيت حينها العديد من العروض داخل المغرب وخارجها، لكن وكيل أعمالي نصحني بالانتقال إلى الرائد".

وفي هذا الصدد أكمل للعربية : "أنا محظوظ بهذا الاختيار، ومن حسن الحظ أنني أتيت إلى فريق الرائد، وجدت الفريق كعائلة واحدة، وهذا دافع لتقديم الأفضل خلال الموسم الحالي".

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يُذكر أن نادي الرائد يحتل حاليًا المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 20 نقطة جمعهم من 12 مباراة.