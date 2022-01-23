جزر القمر دون حراس مرمى ضد الكاميرون .. ماذا تقول لوائح كأس أمم إفريقيا؟

يُعد منتخب جزر القمر مفاجأة مفاجآت كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون حاليًا، إذ نجح في التأهل لدور الـ16 بعد انتصاره التاريخي على غانا 3-2 في ختام دور المجموعات.

فيروس كورونا لم يكن رحيمًا بالمنتخب العربي، إذ ضرب صفوفه وأصاب عديد لاعبيه بجانب المدرب أمير عبدو عن مواجهة دور الـ16 أمام الكاميرون، والتي ستُلعب يوم غدٍ الإثنين.

جزر القمر دون حراس مرمى أمام الكاميرون

اتحاد كرة القدم في جزر القمر أعلن إصابة 12 عضوًا من البعثة المتواجدة في الكاميرون بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بينهم 5 لاعبين والمدرب أمير عبدو.

الأمر الأشد قسوة على منتخب جزر القمر كان وجود حارسي المرمى المتاحين، مؤيد أوسيني وعلي أحمد، ضمن المصابين، مما يعني دخول مواجهة الكاميرون دون أي حارس مرمى متاح للعب، إذ كان الحارس الأساسي "سليم بن بوانا" قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غانا في دور المجموعات وتأكد غيابه عن مواجهة ثمن النهائي.

المدير العام للمنتخب "الحداد حميدي" أكد خلال مقطع فيديو صعوبة الموقف، كما كشف عن أسماء اللاعبين الخمسة المصابين بالفيروس، وهم أليكسيس سواحي ومحمد مشاغاما وقاسم عبد الله وياسين بورهان وناكيبو أبو بكاري.

وأضاف "الوضع صعب للغاية، نحن دون المدرب وبعض اللاعبين الأساسيين وحارسي المرمى المتاحين، نحاول إيجاد الحلول الأفضل للخروج من هذا المأزق".

مسؤولو المنتخب ينتظرون حاليًا نتائج آخر فحوصات للكشف عن الإصابة بكورونا، وقد أبدوا أملهم في أن تتحول عينة أحد حارسي المرمى إلى سلبية ليستطيع اللعب أمام أصحاب الملعب.

ماذا تقول لوائح كأس أمم إفريقيا في تلك الحالة؟

لوائح كأس أمم إفريقيا لا تخدم أبدًا منتخب جزر القمر، إذ تنص على وجوب لعب أي فريق للمباراة حال كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبًا جاهزين للعب ونتيجة فحوص كورونا الخاصة بهم سلبية.

ولا يتوقف اللعب على وجود حارس مرمى متاح أم لا، إذ تُطالب اللائحة المنتخب المتاح لديه 11 لاعبًا دون حراس مرمى باختيار أحدهم لحراسة مرمى الفريق خلال المباراة.

ماذا يحدث حال عدم وجود 11 لاعبًا متاحًا للمباراة؟ هنا أيضًا لا تُقدم اللوائح أي أمل لجزر القمر، إذ تنص على اعتبار المنتخب خاسرًا اعتباريًا بنتيجة 2-0.

اتحاد كرة القدم الإفريقي كان قد سمح للمنتخبات المشاركة في البطولة بقيد 28 لاعبًا لتفادي وجود أي إصابات بفيروس كورونا، وقد عانى منتخب تونس من وجود عدد كبير من الإصابات لديه خلال دور المجموعات.

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