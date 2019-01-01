جرينوود يجدد عقده مع مانشستر يونايتد أربع مواسم

المهاجم الشاب سيستمر مع الشياطين الحمر بعقد احترافي

فيسبوك تويتر بلال محمد

جدد المهاجم الشاب ماسون جرينوود، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع الشياطين الحمر لأربعة مواسم أخرى مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

ودخل صاحب الـ 18 عاماً تاريخ الشياطين الحمر، في مباراة الدوري الأوروبي والتي سجل بها هدفاً حيث أصبح أول لاعب من مواليد الألفية الثالثة يسجل بقميص مانشستر يونايتد.

وقال جرينوود في تصريحات عقبت التوقيع: "أصبح حلم طفولتي حقيقة، وأصبحت لاعباً في صفوف الفريق".

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وتابع: "أنا أتعلم طيلة الوقت من المدرب وزملائي، هذا هو النادي المثالي لمساعدتي في تحقيق أهدافي".

وحقق لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد السابق، رقماً قياسيا الموسم الماضي، عندما شارك أمام كارديف في شهر مايو ليصبح أصغر لاعب يشارك في البطولة.

ومن جانبه يعتقد سولشاير المدير الفني للفريق، أن جرينوود من أفضل اللاعبين الذين شاهم في مسيرته.