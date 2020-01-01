جريليش يعطي الضوء الأخضر لمانشستر يونايتد لضمه في الصيف المقبل

أعطى اللاعب الأسكلتندي جاك جريليش صانع ألعاب فريق أستون فيلا الإنجليزي، الضوء الأخضر لفريق مانشستر يونايتد للتفاوض مع ناديه لضمه في الصيف المقبل.

وترددت أنباء عن استقرار مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير على أول صفقاته الصيفية المنتظرة، بوضع جناح أستون فيلا جاك جريليش على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم مشروعه الموسم المقبل.

اللاعب أخبر مانشستر يونايتد برغبته إتمام الصفقة في الصيف وليس في يناير رغبة منه في مساعدة الفيلانس في تجنب الهبوط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

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وبدأ جريليش البحث عن منزل في مدينة الشمال استعداداً لضمه في الصيف المقبل في عقد طويل الأمد.

واستطاع جريليش هذا الموسم في تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 أهداف، لينجح في جذب أنظار الشياطين الحمر له.

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كبير مانشستر يونايتد يريد استغلال البيع المحتمل للاعب الفرنسي بول بوجبا الصيف المقبل، لأن جيريليش يناسب الصفقات الشابة التي ينوي النادي إبرامها مستقبلاً.

الدولي الفرنسي يغيب حالياً عن اللعب رفقة يونايتد بسبب الإصابة التي تعرض لها ويسعى للعودة قبل بداية نهائيات يورو 2020.

وبالإضافة إلى التعاقد مع جريليش يعتبر اللاعب جيمس ماديسون ضمن أهداف يونايتد لكنه قريب من تجديد تعاقده رفقة ليستر سيتي في عقد طويل لذلك ستكون الأولوية للتعاقد مع جريليش.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 35 نقطة فيما يتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.