جريليش: أعاني من الجنون في مانشستر سيتي، الأمور صعبة للغاية!

لم يُخفِ نجم مانشستر سيتي، جاك جريليش، مدى الضغوطات التي يُعانيها منذ وصوله إلى ملعب الاتحاد، لكنه في الوقت نفسه أكد على أنه بدأ في التأقلم جيدًا بالفترة الأخيرة.

وانضم جريليش إلى مانشستر سيتي في أكبر انتقالات النادي السماوي عبر تاريخه نظير 100 مليون جنيه استرليني في صيف 2021.

لكن في 12 مباراة بمختلف الأصعدة مع مانشستر سيتي، لم يقدم الدولي الإنجليزي الكثير، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما فقط، ليصبح عرضة لانتقادات كثيرة نعتها بالجنونية فيما بعد.

ماذا قال جريليش حول مانشستر سيتي؟

في حديثه لسكاي سبورتس، قال جريليتش "لقد أبليت بلاءً حسنًا حتى الآن، لديّ الكثير لأقدمه، لقد كان الأمر أصعب مما توقعته كثيرًا".

كما أضاف "لازلت أتعلم وأتكيف، لقد سمعت أن بعض الأشخاص يستغرقون عامًا للتكيف هنا، لذا ربما يكون الأمر نفسه بالنسبة لي".

وواصل "إنه جنون لأن المعايير هنا عالية للغاية داخل وخارج الملعب، إنه أمر لا يصدق ولكنه سبب نجاحهم الكبير في الأعوام الماضية".

"عندما يُدفع 100 مليون جنيه استرليني لأجلك، يعني أنك بمجرد مرورك بمرحلة جافة سيسأل الناس عما إذا كنت تستحق هذه الأموال أم لا؟"

وأتم في هذا الصدد بقوله "أتفهم ذلك، لكني أرى أنه امتياز للنادي أن يدفع مثل هذه الرقم من أجلي، آمل أن أتمكن من تسديده بالأهداف والصناعة".

ماذا قال جريليش عن دوري أبطال أوروبا؟

أما عن المنافسة في دوري أبطال أوروبا، فقال "اللعب هناك مختلف تمامًا عن الدوري الإنجليزي، لم ألعب في أوروبا من قبل وأردت ذلك بشدة".

واختتم بقوله "إنه أمر لا يصدق أن تسمع نشيد دوري أبطال أوروبا، هذا يجعلك تضغط على نفسك أكثر، إنها بطولة نرغب جميعًا هُنا في تحقيقها حقًا".

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